Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5348

Ямпольские оперативники поймали марихуанщика

Чтобы снять стресс после трудовых будней, 39-летний житель Ямпольского района начал употреблять наркотики. В доме мужчины, где он живет с семьей, работники полиции изъяли пакет с марихуаной.

В Ямпольское отделение полиции поступила информация о 39-летнем жителе района, который дома может хранить наркотики. Это решили проверить оперативники и наведались к нему домой.

«Подозреваемому 39 лет, работает, - комментирует Николай Кулиш, начальник Ямпольского отделение полиции. - Живет с семьей в доме, где полицейские и нашли пакеты с высушенными коноплей. Наркотики изъяли и направили на исследование, по результатам которых будут приняты соответствующие решения».

Во время беседы с мужчиной, правоохранители узнали, что еще летом за селом Дорошовка он нашел пустырь, высадил там 32 куста конопли, обрабатывал их, а осенью собрал урожай, которым иногда снимал стресс после работы.

Сегодня в отношении мужчины уже открыты два уголовных производства за незаконный посев и за незаконное производство, изготовление хранение наркотических средств без цели сбыта по ч.2 с.309 и ч.1 ст.310 Уголовного кодекса Украины, направленных в суд. Ценителю наркотиков грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики Ямпольский район

По тематике

21.11.2017 11:15

За «страсть» к наркотикам роменчанину грозит заключение

В Ромнах участковые офицеры полиции обнаружили 37-летнего мужчину, который имел с собой около 50 грамм вероятной марихуаны....

21.11.2017 10:00

Ночью патрульные задержали наркомана

Сумские патрульные задержали мужчину, который пытался избавиться двух свертков с веществом, похожим на наркотическое....

20.11.2017 17:48

На Глуховщине полицейские изъяли наркотиков почти на 40 тысяч

Глуховские оперативники обнаружили у 24-летнего мужчины 1,5 кг марихуаны....

20.11.2017 11:59

На Сумщине полицейские изъяли каннабис, патроны и несколько единиц оружия

Около 1,5 кг наркотического сырья, два пистолета и несколько десятков патронов изъяли у 33-летнего жителя Лебедина полицейские. Кроме того, наркотики...

17.11.2017 11:18

Полиция Сумщины раскрыла девять наркопреступлений

С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумской области раскрыли 1402 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за минувшие сутки...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.