Ямпольские оперативники поймали марихуанщика

В Ямпольское отделение полиции поступила информация о 39-летнем жителе района, который дома может хранить наркотики. Это решили проверить оперативники и наведались к нему домой.
«Подозреваемому 39 лет, работает, - комментирует Николай Кулиш, начальник Ямпольского отделение полиции. - Живет с семьей в доме, где полицейские и нашли пакеты с высушенными коноплей. Наркотики изъяли и направили на исследование, по результатам которых будут приняты соответствующие решения».
Во время беседы с мужчиной, правоохранители узнали, что еще летом за селом Дорошовка он нашел пустырь, высадил там 32 куста конопли, обрабатывал их, а осенью собрал урожай, которым иногда снимал стресс после работы.
Сегодня в отношении мужчины уже открыты два уголовных производства за незаконный посев и за незаконное производство, изготовление хранение наркотических средств без цели сбыта по ч.2 с.309 и ч.1 ст.310 Уголовного кодекса Украины, направленных в суд. Ценителю наркотиков грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
В Ромнах участковые офицеры полиции обнаружили 37-летнего мужчину, который имел с собой около 50 грамм вероятной марихуаны....
Сумские патрульные задержали мужчину, который пытался избавиться двух свертков с веществом, похожим на наркотическое....
Глуховские оперативники обнаружили у 24-летнего мужчины 1,5 кг марихуаны....
Около 1,5 кг наркотического сырья, два пистолета и несколько десятков патронов изъяли у 33-летнего жителя Лебедина полицейские. Кроме того, наркотики...
С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумской области раскрыли 1402 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за минувшие сутки...