Ямпольские оперативники поймали марихуанщика Чтобы снять стресс после трудовых будней, 39-летний житель Ямпольского района начал употреблять наркотики. В доме мужчины, где он живет с семьей, работники полиции изъяли пакет с марихуаной.

В Ямпольское отделение полиции поступила информация о 39-летнем жителе района, который дома может хранить наркотики. Это решили проверить оперативники и наведались к нему домой.

«Подозреваемому 39 лет, работает, - комментирует Николай Кулиш, начальник Ямпольского отделение полиции. - Живет с семьей в доме, где полицейские и нашли пакеты с высушенными коноплей. Наркотики изъяли и направили на исследование, по результатам которых будут приняты соответствующие решения».

Во время беседы с мужчиной, правоохранители узнали, что еще летом за селом Дорошовка он нашел пустырь, высадил там 32 куста конопли, обрабатывал их, а осенью собрал урожай, которым иногда снимал стресс после работы.

Сегодня в отношении мужчины уже открыты два уголовных производства за незаконный посев и за незаконное производство, изготовление хранение наркотических средств без цели сбыта по ч.2 с.309 и ч.1 ст.310 Уголовного кодекса Украины, направленных в суд. Ценителю наркотиков грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.