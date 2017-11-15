Полиция задержала вора-стахановца Работники Бурынского отделения полиции задержали местного жителя, который промышлял кражами из домовладений и хозяйственных зданий жителей райцентра.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение преступности, сотрудники Бурынского отделения полиции задержали 24-летнего жителя районного центра, по подозрению в совершении краж. Установлено, что только в течение трех последних дней, парень умудрился совершить минимум три кражи.

Так, в одну из ночей, злоумышленник, сорвав замок на сарае 63-летнего жителя Бурыни, проник внутрь и похитил электрокабель и удлинители, две канистры, 10 литров бензина, инструменты и 80 гривен, нанеся хозяину ущерб на сумму 800 гривен.

Следующей ночью, повредив замок на дверях гаража в домовладении 60-летней жительницы, злоумышленник похитил оттуда денежные средства в сумме 330 гривен и 80 метров электрокабеля, причинив ущерб на сумму более трех тысяч гривен.

А позже, проникнув на территорию другого чужого двора, увидел незапертый хозяйский автомобиль и похитил из него видеорегистратор с картой памяти и газовую горелку с баллоном. Ущерб, который злоумышленник нанес автовладельцу, составляет 1200 гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала проверку задержанного на причастность к другим подобным преступлениям совершенных на территории района. За кражи, соединенные с проникновением в жилище или иное помещение или хранилище, злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.