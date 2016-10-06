Патрульные оштрафовали большегрузы

Патрулируя улицу Степана Бандеры экипаж патрульных обнаружил транспортное средство MAN, который двигался с нарушением ПДД.
Во время проверки документов инспекторы выяснили, что в водителя отсутствует разрешение на участие в дорожном движении крупногабаритных транспортных средств, а габариты груза превышают допустимую норму.
Через некоторое время, на этой же улице, инспекторы обнаружили аналогичное правонарушение таким же авто.
На каждого водителя патрульные вынесли постановление по статье 132-1 (нарушение правил проезда крупногабаритных транспортных средств) КоАП.
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