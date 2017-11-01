Патрульная полиция Сум встретилась с перевозчиками 22 ноября на базе управления патрульной полиции в городе Сумы состоялась встреча руководства управления, работников Укртрансбезпеки и городской власти с перевозчиками областного центра.

Темой встречи стало начало проведения профилактических мероприятий «Перевозчик - зима 2017» и соблюдения транспортной дисциплины водителями автобусов.

«С начала года в Сумах зафиксировано 75 ДТП с участием водителей маршрутных транспортных средств, в которых более 30 человек получили телесные повреждения. Почти половина этих аварий совершена по вине самих водителей автобусов. Статистика неутешительная, ведь за этим всем стоят как материальные убытки, причиненные в результате ДТП, так и самое главное - человеческая жизнь и здоровье», - сообщил в начале встречи временно исполняющий обязанности начальника Управления патрульной полиции в городе Сумы Алексей Калюжный.

«С начала проведения мероприятий батальоном патрульной полиции и отделом безопасности дорожного движения осмотрено почти 100 автобусов, из которых почти каждый 6-ой эксплуатировался с техническими неисправностями. Всего нами составлено почти 40 админматериалов за нарушение ПДД водителями автобусов. Следует отметить, что мы направили в Укртрансбезпеку две информации о лишении лицензии перевозчиков, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров», - довел до присутствующих старший инспектор по в/д отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в городе Сумы Игорь Бельвиль.

Главный специалист транспортного отдела Сумского городского совета Николай Гиценко и заместитель начальника отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте Управления Укртрансбезпеки в Сумской области Вячеслав Гетун обратили внимание перевозчиков на санитарное состояние их автобусов, ведь немалое количество жалоб от горожан связано с данной тематикой.

В результате встречи собравшиеся договорились совместными усилиями улучшать безопасность пассажирских перевозок и проводить совместные мероприятия по предотвращению нарушений ПДД водителями маршрутных транспортных средств.