25 листопада – заходи з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів 25 листопада відбудуться заходи з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів.

10:00 – мітинг-реквієм «Не знає пам’ять забуття» та покладання квітів і композицій з житніх та пшеничних колосків до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років (вул. С. Бендери).

16:00 – обласна акція «Засвіти свічку!» (викладання символічного хреста із запалених свічок) (вул. Соборна).

17:00 – концерт-реквієм «Скорботна свічка горіла» (обласна філармонія, вул. Петропавловська, 63).