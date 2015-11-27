25 листопада – заходи з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів

10:00 – мітинг-реквієм «Не знає пам’ять забуття» та покладання квітів і композицій з житніх та пшеничних колосків до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років (вул. С. Бендери).
16:00 – обласна акція «Засвіти свічку!» (викладання символічного хреста із запалених свічок) (вул. Соборна).
17:00 – концерт-реквієм «Скорботна свічка горіла» (обласна філармонія, вул. Петропавловська, 63).
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