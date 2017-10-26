Сумские патрульные обнаружили авто, которое имело проблемы с законом

Происшествие случилось на улице Герасима Кондратьева. За нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Ford Sierra харьковской регистрации. Во время проверки документов выяснилось, что номер VIN-кода в свидетельстве о регистрации транспортного средства не соответствует номеру, который указан на самом автомобиле. К тому же документы на авто имели признаки подделки.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК.
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