Ахтырский ультрамарафонец стал четвертым в Омане Наш земляк Евгений Глыва завершил 165-километровую дистанцию на 4-ой позиции.

Сегодня, 23 ноября, в Омане на берегу Аравийского моря завершился 6-ой этап V Oman Desert Marathon – шестидневного забега на 165 км через пустыню под палящим солнцем.

После вчерашнего 42-километрового этапа, который Евгений Глыва завершил четвертым, сегодня он пробежал 20-километровую дистанцию с шестым временем. Однако в общем зачете остался четвертым.

Победил же брат многократного чемпиона Оманского ультрамарфона Рашида Альморабити, которому наш бегун проигрывал несколько лет подряд считанные минуты, Мохаммед. Среди женщшин первенствовала россиянка Наталья Седых.

«Все, подошел к концу 5 Oman desert marathon! Спасибо всем за поддержку, она действительно мотивировала и ощущалась во время этого нелегкого испытания. Итоговое 4 место. Травмы и разочарование это неотъемлемая часть спорта, кого они ломают, а кого-то закаляют. Я разочарован местом, но доволен снова быть в строю и иметь такую бешеную поддержку! Спасибо, что были со мной!», - написал Евгений Глыва в фейсбуке.

Напомним, с весны он лечился после травмы, его первый старт был в начале ноября в Запорожье на полумарафоне.