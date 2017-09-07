В Кролевце будет сквер участников АТО

В минувшую субботу членами Кролевецкого районного союза участников АТО было расчищено место и вывезен мусора, высажены саженцы гортензии, самшита, барбариса и голубых елей, доставленных из Умани.
«Сквер участников АТО - это прежде всего дань почета и уважения всем тем землякам, кто защищал нашу землю на Востоке Украины, это глубокое уважение лучшим сыновьям Кролеветчины», - сказал глава РГА Олег Кучерявый.
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