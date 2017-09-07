В Кролевце будет сквер участников АТО Накануне Дня Свободы и Достоинства в г. Кролевец на перекрестке улиц Соборная и Гоголя, у Кролевецкого районного краеведческого музея общественностью города был заложен сквер в честь воинов АТО.

В минувшую субботу членами Кролевецкого районного союза участников АТО было расчищено место и вывезен мусора, высажены саженцы гортензии, самшита, барбариса и голубых елей, доставленных из Умани. «Сквер участников АТО - это прежде всего дань почета и уважения всем тем землякам, кто защищал нашу землю на Востоке Украины, это глубокое уважение лучшим сыновьям Кролеветчины», - сказал глава РГА Олег Кучерявый.