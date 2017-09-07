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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Кролевце будет сквер участников АТО

Накануне Дня Свободы и Достоинства в г. Кролевец на перекрестке улиц Соборная и Гоголя, у Кролевецкого районного краеведческого музея общественностью города был заложен сквер в честь воинов АТО.

В минувшую субботу членами Кролевецкого районного союза участников АТО было расчищено место и вывезен мусора, высажены саженцы гортензии, самшита, барбариса и голубых елей, доставленных из Умани.

«Сквер участников АТО - это прежде всего дань почета и уважения всем тем землякам, кто защищал нашу землю на Востоке Украины, это глубокое уважение лучшим сыновьям Кролеветчины», - сказал глава РГА Олег Кучерявый.

Общество Кролевец

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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