На Сумщине озаботились состоянием бомбоубежищ

«Сегодня остается актуальным вопрос сохранения и модернизации фонда защитных сооружений гражданской защиты, - сообщил чиновник. - Поэтому я обращаюсь к городским головам и главам РГА с требованием навести порядок в этом вопросе. Защитные сооружения гражданской защиты должны всегда быть начеку».
По словам директора Департамента гражданской защиты населения Александра Милаша, в Сумской области фонд защитных сооружений гражданской защиты составляет 1015 объектов, из них 192 - хранилища, 823 - противорадиационные укрытия, которые находятся на балансе предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности.
«Напомню, во исполнение поручения Премьер-министра Украины и соответствующего распоряжения главы облгосадминистрации местной власти необходимо постоянно контролировать состояние готовности защитных сооружений гражданской защиты», - отметил г-н Милаш.
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