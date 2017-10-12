На Сумщине на ремонт дорог потратили 747 миллионов В Сумах прошла пресс-конференция «Дороги Сумщины: что сделано в 2017 году и каким образом изменится ситуация в 2018-м», которая состоялась в областном пресс-клубе.

Как сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк, благодаря поддержке народных депутатов прошли определенные сдвиги в финансировании дорожной отрасли. На 2017 года Сумщине на содержание дорог общего пользования за счет государственного и областного бюджета (включая таможенные средства) выделено 747,8 млн грн.

«На сегодня уже выполнено 52 километра капитального ремонта дорог области, - отметил он. - Кроме того, отремонтировано текущим средним ремонтом четыре моста, капитальным ремонтом - 2 моста. Началась реконструкция мостового перехода на Климентово (Сумы - Полтава). Что касается самих ремонтов, то во всех договорах Службы автомобильных дорог на сегодня мы ставим требование к подрядным организациям, участвующих в торгах, - минимум десять лет гарантийный срок эксплуатации дороги. То есть, если в течение этого времени будут обнаружены дефекты дорожного покрытия, то подрядчик обязуется их исправлять за счет собственных средств».

«С 1 января в управление облгосадминистрации переходит 5100 километров дорог местного значения, , - добавил начальник управления инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко. - Соответствующие средства, которые передадут Сумской области, уже рассчитаны Министерством финансов, и это будет более 500 млн гривен».

Напомним, вопрос увеличения финансирования на ремонт дорог в следующем году рассматривался на выездном заседании бюджетного комитета Верховной Рады Украины, которое состоялось на днях на Сумщине. Руководители органов исполнительной власти области перед народными депутатами поставили, в частности, вопрос о возможности финансирования за счет госбюджета ремонта дорог стратегических направлений: «Киев – Прилуки – Ромны – Сумы - Юнаковка» и «Середина-Буда – Глухов – Путивль – Сумы» с выходом на Краснополье и Богодухов.