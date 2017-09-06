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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3719

АПК Сумщины - в пятерке лидеров

По темпу производства валовой продукции сельского хозяйства область занимает пятое место.

По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, за январь-октябрь 2017 года производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств области составляет 8,3 миллиарда гривен или 104,2% к соответствующему периоду 2016 года. В том числе в сельскохозяйственных предприятиях области - 5,2 миллиарда гривен (106,3%), в хозяйствах населения - 3,1 миллиарда гривен (100,8%).

Эти результаты достигнуты в первую очередь за счет увеличения урожайности ранних сельскохозяйственных культур и продуктивности скота. Так, урожайность зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях в этом году выросла на 7 ц/га по сравнению с прошлым годом и составляет 58,8 ц/га, надой молока на корову увеличился на 205 килограммов и составляет 4553 килограмма.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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