АПК Сумщины - в пятерке лидеров По темпу производства валовой продукции сельского хозяйства область занимает пятое место.

По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, за январь-октябрь 2017 года производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств области составляет 8,3 миллиарда гривен или 104,2% к соответствующему периоду 2016 года. В том числе в сельскохозяйственных предприятиях области - 5,2 миллиарда гривен (106,3%), в хозяйствах населения - 3,1 миллиарда гривен (100,8%).

Эти результаты достигнуты в первую очередь за счет увеличения урожайности ранних сельскохозяйственных культур и продуктивности скота. Так, урожайность зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях в этом году выросла на 7 ц/га по сравнению с прошлым годом и составляет 58,8 ц/га, надой молока на корову увеличился на 205 килограммов и составляет 4553 килограмма.