На Сумщине выросло число субсидиантов

Нынешний показатель вырос на 10% по сравнению с прошлогодним. Об этом рассказала заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка.
«Для назначения жилищной субсидии в этом году изменен период учета доходов. Теперь указанный период максимально осовременен и приближен к периоду расчета субсидии. С сентября 2017 года учитываются доходы за полугодие», - сообщила Людмила Мусияка.
Она подчеркнула, что в перечень обязательных документов для назначения субсидии входят только заявление и декларация. Подать указанные документы можно он-лайн, не выходя из дома через сервис Минсоцполитики.
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