На Сумщине выросло число субсидиантов К началу отопительного сезона на Сумщине количество получателей субсидии достигла 289 тысяч.

Нынешний показатель вырос на 10% по сравнению с прошлогодним. Об этом рассказала заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка.

«Для назначения жилищной субсидии в этом году изменен период учета доходов. Теперь указанный период максимально осовременен и приближен к периоду расчета субсидии. С сентября 2017 года учитываются доходы за полугодие», - сообщила Людмила Мусияка.

Она подчеркнула, что в перечень обязательных документов для назначения субсидии входят только заявление и декларация. Подать указанные документы можно он-лайн, не выходя из дома через сервис Минсоцполитики.