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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39106

На Сумщине выросло число субсидиантов

К началу отопительного сезона на Сумщине количество получателей субсидии достигла 289 тысяч.

Нынешний показатель вырос на 10% по сравнению с прошлогодним. Об этом рассказала заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка.

«Для назначения жилищной субсидии в этом году изменен период учета доходов. Теперь указанный период максимально осовременен и приближен к периоду расчета субсидии. С сентября 2017 года учитываются доходы за полугодие», - сообщила Людмила Мусияка.

Она подчеркнула, что в перечень обязательных документов для назначения субсидии входят только заявление и декларация. Подать указанные документы можно он-лайн, не выходя из дома через сервис Минсоцполитики.

Общество Субсидии

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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