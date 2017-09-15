Во фракциях облсовета произошли очередные пертурбации

Перед началом работы глава облсовета Владимир Токарь доложил, что поступили сообщения от депутатов и фракций. Так, во фракции Радикальной партии сменился глава - вместо Натальи Калиниченко теперь председательствует Сергей Ищенко. А из фракции партии «ВО «Свобода» вышел Сергей Кузько. Теперь в «свободовской» фракции всего три человека.
Напомним, всего в облсовете 64 депутата в 8 фракциях и 6 внефракционных народных избранников.
Шестнадцатую сессию Сумского областного совета глава совета созывает на 24 ноября....
В рамках празднования «Европейской недели местной демократии», накануне Дня местного самоуправления в Сумской облсовет наведались необычные гости - школьники сумских...
И пугал главу Сумской облгосадминистрации волшебной метлой....
Вместо сложившего полномочия Юрия Яремчука депутатом стал Андрей Безрук....
Два депутата Сумского облсовета вышли из фракции «УКРОП»....