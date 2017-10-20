Сумские таможенники изъяли на границе коллекцию марок

Сегодня ночью гражданка Украины, направляясь поездом «Киев - Москва» в соседнее государство, пыталась незаконно вывезти коллекцию марок бывшего Советского Союза и других стран 1920-1980 годов печати.
Предметы правонарушения изъяты и составлены протоколы о нарушении таможенных правил.
На Сумщине пресечена попытка незаконного вывоза 175-летней монеты....
По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, для областей крайне важно, чтобы таможенный эксперимент был продолжен в следующем году....
Сумские таможенники обнаружили недекларирование товаров на сумму более 1000 евро....
Сегодня утром на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни гражданин Украины, направляясь в Российскую Федерацию, на собственном автомобиле марки «Skoda Superb»,...
В пункте пропуска «Бачевск-Троебортное» работники Сумской таможни ГФС совместно с пограничниками пресекли попытку вывоза старинного самовара....