Для сумских биатлонистов стартовал зимний сезон 23 ноября прошли первые гонки в рамках кубка IBU.

В норвежском Шушене прошли две спринтерские гонки, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Открывавший программу официального международного сезона мужской спринт, не принес большой радости украинским болельщикам. Далеко идущие выводы по этой гонке, прошедшей, к тому же, в непростых погодных условиях, делать рано, но очевидно, что процесс «вкатки» в сезон для ребят будет непростым. Впрочем, это только первый старт, а до основных соревнований сезона еще очень далеко.

Пока же приходится констатировать довольно слабое выступление украинцев в спринте – в составе нашей сборной лишь черниговчанин Антон Мигда, ограничившийся одним кругом штрафа, сумел зацепиться за зачетную зону и набрать кубковые очки с 33-м результатом в гонке.

У Максима Ивко и Тараса Лесюка практически идентичные показатели – по три промаха у каждого и полсекунды в пользу более опытного Максима, финишировавшего 44-м. У уроженца Сумщины Андрея Доценко и Виталия Труша 54-е и 69-е время соответственно.

Ну а первым победителем сезона стал француз Эмильен Жаклен, за счет более точной стрельбы опередивший всего на 5,7 секунды допустившего три промаха немецкого биатлониста Йоханнеса Кюна.

Спринт. Мужчины

1. Эмильен Жаклин (0+1) 25:26,1

2. Йоханнес Кюн (0+3) +5,7

3. Алексей Слепов (1+1) +8,1

…

33. Антон Мигда (0+1) +1:57,0

44. Максим Ивко (1+2) +2:21,3

45. Тарас Лесюк (1+2) +2:21,8

54. Андрей Доценко (2+2) +2:47,1

69. Виталий Труш (1+2) 3:15,7

В женском спринте состав украинской команды был более представительным, чем у ребят. Пять из шести наших девушек имеют за плечами старты в Кубке мира, а также набранные кубковые очки и даже подиумы в соревнованиях сильнейших. Потому болельщики небезосновательно ожидали от девчонок более успешных выступлений.

Формально по позициям в финишном протоколе девушки действительно выступили лучше. Но сильный порывистый ветер ставит крест на попытках какого-либо объективного анализа гонки. Лучшей в нашей команде стала Мария Панфилова, которой, единственной среди украинок, удалось хоть как-то совладать с неблагоприятными погодными условиями – два промаха и 12-й результат на финише.

Остальные девушки финишировали за пределами двадцатки сильнейших. Сумчанка Юлия Журавок с пятью (!) незакрытыми мишенями сумела за счет лучшей скорострельности на две секунды обойти выпускницу СумГУ Ольгу Абрамову, у которой на один промах меньше, и на четыре секунды – Яну Бондарь с ее шестью кругами штрафа. Причем, Яне пары сотен метров дистанции не хватило, чтобы опередить подруг по сборной – на последнем круге она методично отыгрывала позиции. На финише украинки заняли, соответственно, 28-е, 29-е и 32-е места. Еще чуть ниже, и также лишь с 50% попаданий, расположилась Надежда Белкина – 38-й результат. Наименее опытная среди наших девушек Мария Кручова в итоге стала 53-й.

Что касается общей стрельбы в гонке, то лишь единицы спортсменок сумели пройти спринт менее чем с тремя кругами штрафа. Как в таких условиях удалось закрыть все 10 мишеней россиянке Ульяне Кайшевой, не скажет, наверное, и она сама. Но с такой точностью, она, разумеется, одержала чистую победу, более чем на 40 секунд оторвавшись от ближайшей конкурентки, коей стала норвежка Текла Брюн-Ли с одним промахом. Хотя при 40-секундном гандикапе в спринте (!) говорить о конкуренции вообще не приходится.

Спринт. Женщины

1. Ульяна Кайшева (0+0) 21:49,8

2. Текла Брюн-Ли (0+1) +41,9

3. Ольга Якушова (0+1) +1:18,8

…

12. Мария Панфилова (1+1) +2:03,3

28. Юлия Журавок (3+2) +3:02,3

29. Ольга Абрамова (1+3) +3:04,7

32. Яна Бондарь (3+3) +3:06,1

38. Надежда Белкина (3+2) +3:19,9

53. Мария Кручова (2+3) +4:11,5

Сегодня в Шушене – день отдыха и надежд на улучшение погодных условий, а в субботу мужчины и женщины еще раз посоревнуются на дистанции спринтов.