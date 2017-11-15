В Сумском облсовете требуют ликвидировать ландшафтный парк «Сеймский» Сегодня, 24 ноября, в Сумском облсовете пытаются разрешить проблему созданного в прошлом году ландшафтного парка «Сеймский».

На заседание сессии приехали жители четырех районов, на территории которого находится ландшафтный парк «Сеймский», созданный в 2016 году решением сессии Сумского облсовета. Было предложение внести в повестку дня проект решения о ликвидации парка, так как люди не поминают цель его создания. Однако за было всего 22 депутата (нужно 33). глава облсовета Владимир Токарь предложил создать комиссию в составе депутатов, чиновников и активистов для изучения вопроса. За это депутаты проголосовали. Однако люди все равно были остались недовольны.

Депутаты от фракции ВО «Батькивщина» предложили внести свой проект решения о ликвидации, однако глава облсовета их предложение проигнорировал.