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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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С созданием амбулатории на Добровольной возникли проблемы

В четверг, 23 ноября, заместитель городского головы Максим Галицкий провел встречу с жителями Добровольной по вопросу строительства амбулатории в их микрорайоне.

Сумчане обратились к городским властям с просьбой ускорить выполнение всех проектных работ и закончить их до марта следующего года, чтобы проект строительства амбулатории можно было подать на конкурс инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы за счет средств государственного фонда регионального развития.

Максим Галицкий отметил, что городская власть поддерживает необходимость строительства амбулатории в данном микрорайоне, ведь это важно для обеспечения здоровья жителей и развития медицинской отрасли вообще и одновременно акцентировал внимание на том, что нужно учесть все факторы, связанные с этим решением и выполнять все делать пошагово, а не спешить со сроками.

«Городские власти за строительство амбулатории. Речь идет лишь об отсрочке этого вопроса для того, чтобы изучить и понять, как целесообразно это делать в тех условиях, в которых будет страна после медицинской реформы, - отметил чиновник. - Мы должны подойти к процессу строительства новой амбулатории системно, изучая и исследуя все аспекты».

По словам и. о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, амбулатория нужна, но есть вопросы, которые необходимо детально проработать. «Есть риск в вопросах кадрового обеспечения, ведь на сегодняшний день обеспеченность врачами 60% и из них 60% - лица пенсионного и предпенсионного возраста, следовательно стоит вопрос комплектации кадрами. А также вопросы содержание учреждения, это и коммунальные услуги, и минимальное оснащение, и заработная плата работников», - рассказала она.

Директор КП «Архитектура. Строительство. Контроль» Владимир Никоненко сообщил, что работа над проектом уже началась, уже готова архитектурно-строительная часть. Техническое задание передано смежным организациям, которые будут работать над узкопрофильной частью этого проекта. Ориентировочно проект полностью будет готов в феврале 2018 года.

Как было отмечено, договор на проектные работы был заключен в апреле текущего года. Вся проблема заключалась в том, что ПАО «Сумыгаз» более трех месяцев не выдавало технические условия подключения газа. А полученные они были только 23 октября текущего года, а значит, был продлен и срок проектирования.

Начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов заметил, что при условии выделения средств из ГФРР, предусматривается финансирование 10% работ из городского бюджета. Соответствующее предложение управления уже подало в бюджет развития на 2018 год.

Общество Амбулатория Добровольная

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