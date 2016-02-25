Сумские танцоры собирают награды

В субботу, 18 ноября, бороться призовые места в восьми хореографических номинациях в Батурин съехалось почти 60 танцевальных коллективов из разных регионов Украины.
Участие в конкурсе приняли и сумчане, а именно образцовый ансамбль современного и эстрадного танца «Визави» Дворца культуры ПАО «Сумское НПО».
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