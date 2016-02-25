Сумские танцоры собирают награды Ансамбль современного и эстрадного танца «Визави» получил награду на III Всеукраинском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Территория талантов - 2017».

В субботу, 18 ноября, бороться призовые места в восьми хореографических номинациях в Батурин съехалось почти 60 танцевальных коллективов из разных регионов Украины.

Участие в конкурсе приняли и сумчане, а именно образцовый ансамбль современного и эстрадного танца «Визави» Дворца культуры ПАО «Сумское НПО».

Судейская бригада фестиваля присудила им высшую награду - Гран-при.