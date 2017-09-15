В Сумах срывают сессию Сумского облсовета Глава Сумского облсовета Владимир Токарь был вынужден объявить перерыв на 10 минут из-за невозможности работать.

Люди, приехавшие из 4 районов и требующие ликвидации созданного только в прошлом году регионального ландшафтного парка «Сеймский» не дают депутатам работать, требуя слова, выкрикивая «Ганьба!» и периодически исполняя гимн Украины, заставляя тем самым депутатов подниматься со своих мест.

Напомним, депутаты не внесли в повестку дня проект решения о ликвидации парка, зато создали рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос. Правда, кто входит в эту группу неясно, так как имен не называлось.