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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34422

В Сумах срывают сессию Сумского облсовета

Глава Сумского облсовета Владимир Токарь был вынужден объявить перерыв на 10 минут из-за невозможности работать.

Люди, приехавшие из 4 районов и требующие ликвидации созданного только в прошлом году регионального ландшафтного парка «Сеймский» не дают депутатам работать, требуя слова, выкрикивая «Ганьба!» и периодически исполняя гимн Украины, заставляя тем самым депутатов подниматься со своих мест.

Напомним, депутаты не внесли в повестку дня проект решения о ликвидации парка, зато создали рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос. Правда, кто входит в эту группу неясно, так как имен не называлось.

Политика Ландшафтный парк Сеймский Сессия Сумской облсовет

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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