В Сумах срывают сессию Сумского облсовета

Люди, приехавшие из 4 районов и требующие ликвидации созданного только в прошлом году регионального ландшафтного парка «Сеймский» не дают депутатам работать, требуя слова, выкрикивая «Ганьба!» и периодически исполняя гимн Украины, заставляя тем самым депутатов подниматься со своих мест.
Напомним, депутаты не внесли в повестку дня проект решения о ликвидации парка, зато создали рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос. Правда, кто входит в эту группу неясно, так как имен не называлось.
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