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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49303

На Сумщине перекрыли международную трассу Киев – Курск

На протест вышло более полусотни крестьян с. Юнаковка Сумского района.

Недовольны люди тем, что их хотят принудительно присоединить к Хотинский громаде. Чтобы их услышали, они с плакатами на некоторое время перекрыли дорогу международного значения, пишет Спецкор.

Юнаковская ОТГ с населением около 5 тысяч жителей в плане Сумской ОГА была как перспективная, способная громада. Однако после обновления стратегии объединения громад на Сумщине в новой редакции плана ее уже не было. Юнаковский, Кияницкий и Басовской сельсоветы отнесли к уже созданной Хотинский ОТГ.

Людей такое решение не устраивает. Они хотят создать отдельную Юнаковскую ОТГ. Селяне говорят, сельские советы, которые хотят присоединиться к громаде, самодостаточны и почти не требуют субвенций из государства на работу образовательной и социальной сфер.

Вчера жители села Юнаковка собрались на митинг, а уже сегодня пошли перекрывать дорогу. Акцию протеста селяне решили сделать бессрочной, чтобы их услышали. Если это не подействует, планируют с плакатами пойти к зданию Сумской ОГА.

Общество ОТГ Перекрытие дороги Юнаковка

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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