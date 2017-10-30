На Сумщине перекрыли международную трассу Киев – Курск На протест вышло более полусотни крестьян с. Юнаковка Сумского района.

Недовольны люди тем, что их хотят принудительно присоединить к Хотинский громаде. Чтобы их услышали, они с плакатами на некоторое время перекрыли дорогу международного значения, пишет Спецкор.

Юнаковская ОТГ с населением около 5 тысяч жителей в плане Сумской ОГА была как перспективная, способная громада. Однако после обновления стратегии объединения громад на Сумщине в новой редакции плана ее уже не было. Юнаковский, Кияницкий и Басовской сельсоветы отнесли к уже созданной Хотинский ОТГ.

Людей такое решение не устраивает. Они хотят создать отдельную Юнаковскую ОТГ. Селяне говорят, сельские советы, которые хотят присоединиться к громаде, самодостаточны и почти не требуют субвенций из государства на работу образовательной и социальной сфер.

Вчера жители села Юнаковка собрались на митинг, а уже сегодня пошли перекрывать дорогу. Акцию протеста селяне решили сделать бессрочной, чтобы их услышали. Если это не подействует, планируют с плакатами пойти к зданию Сумской ОГА.