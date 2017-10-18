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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Жители 8 сел Сумщины уже полгода без газа

Жители сел, где было прекращено газоснабжение, встретились с замглавы Сумского областного совета.

С июня этого года из-за истечения срока действия разрешений ПАО «Укрнафта» на добычу продуктов углеводородов на ряде месторождений, было прекращено газоснабжение в 8 селах Роменского и Липоводолинского районов.

В сентябре газодобывающей компании был продлен срок действия специальных разрешений на 20 лет. Однако из-за несогласованности действий между ПАО «Укранафта» и Государственной службой геологии и недр Украины восемь сел Сумской области до сих пор остаются без голубого топлива.

23 ноября заместитель главы Сумского областного совета Татьяна Головко провела встречу с жителями сел Заруддя, Погожая Криница Роменского района и Столярово Липоводолинского района, которые обратились к руководству области с просьбой разъяснить ситуацию по восстановлению газоснабжения.

«Власть области неоднократно обращалась с просьбой повлиять на ситуацию и восстановить газоснабжение и к Президенту Украины, и в Кабинет Министров, - отметила она. - В части предоставленных ПАО «Укрнафта» лицензий Государственная служба геологии и недр Украины допустила технических ошибок, из-за чего до сих пор газоснабжения не восстановлено ».

По словам чиновницы, если Госгеонедра исправит эти ошибки, тогда в течение дня Государственная служба Украины по вопросам труда выдаст технический отвод и соответственно, голубое топливо пустят в дома людей.

«Я буду держать этот вопрос на контроле. В случае, если на этой неделе газ не включат, мы, совместно с руководством Сумской облгосадминистрации, будем срочно искать другие пути выхода из ситуации», - заверила присутствующих чиновник.

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