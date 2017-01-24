Два мэра с Сумщины попали в ТОП-20 самых прогрессивных мэров Украины В Украине назвали 20 самых прогрессивных мэров.

Об этом сообщают организаторы проекта – «Украинская правда» и Международный саммит мэров.

Отмечается, что на протяжении 2 недель профессиональное жюри и рядовые украинцы предлагали кандидатуры мэров, которые работают над изменениями и внедряют инновации в своих городах.

В результате поступило 400 заявок, из которых профессиональное жюри отобрало топ-20 мэров.

В частности, в 20-ку мэров-инноваторов попали: Богдан Андриив (Ужгород), Владислав Атрошенко (Чернигов), Анатолий Белей (Броды), Юрий Бова (Тростянец), Вадим Бойченко (Мариуполь), Владимир Гаразд (Долина), Владимир Карплюк (Ирпень), Алексей Каспрук (Черновцы), Тарас Кучма (Дрогобыч), Виталий Луков (Вознесенск), Руслан Марцинкив (Ивано-Франковск), Владимир Николаенко (Херсон), Сергей Моргунов (Винница), Сергей Надал (Тернополь), Александр Симчишин (Хмельницкий), Игорь Слюзар (Коломыя), Сергей Соломаха (Миргород), Сергей Сухомлин (Житомир), Мишель Терещенко (Глухов) и Владимир Хомко (Ровно).

Отмечается, что на первом этапе голосования учитывались исключительно инновационность мэра и внедренные им практики.

Критерии оценки соответствовали мировым аналогам рейтинга European Capital of Innovation и касались нововведений во всех сферах жизни жителей города: городское планирование, общественные услуги, культура, здравоохранение, экология, безопасность и охрана, коммуникация, предпринимательство, стартап-экосистема, бренд города.

Во время второго этапа члены жюри оценят также прозрачность, беспристрастность, честность и репутацию мэра среди жителей города.

28-29 ноября на Международном саммите мэров, организованном в Киеве фондом Western NIS Enterprise Fund, станут известны имена 5 финалистов, которых выберет профессиональное жюри.

«Первый этап отбора касался исключительно инноваций, внедренных мэрами. Во втором этапе, для формирования рейтинга топ-5, мы рассмотрим критерии, касающиеся прозрачности, репутации, в том числе на основе материалов в медиа-поле», - пояснила главный редактор УП Севгиль Мусаева.

С 29 ноября по 22 декабря на сайте «Украинской правды» пройдет народное голосование, которое и определит самого прогрессивного мэра.

Отмечается, что в рейтинг вошли мэры городов с населением до 500 000 человек, которые используют креативные и новаторские решения для решения локальных задач.

Их деятельность была проанализирована по 10 критериям, которые соответствуют мировым аналогам рейтинга (European Capital of Innovation).