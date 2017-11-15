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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17292

Пограничники сообщают об ограничении движения возле Юнаковки

Сумской пограничный отряд информирует о частичном ограничении движения транспортных средств в пункт пропуска «Юнаковка».

Сегодня, начиная с 10:30, местные жители н.п. Юнаковка, что в Сумском районе, начали перекрытие автодороги сообщением Сумы - Юнаковка. Таким образом граждане выражают нежелание присоединения н.п. Юнаковка к Хотинский территориальной громаде.

Блокировка осуществляется на пешеходном переходе на расстоянии 11 км до пункта пропуска «Юнаковка».

Пограничники информируют граждан для учета данного обстоятельства при планировании своей поездки в Российскую Федерацию.

Право Перекрытие дорог Пограничники Юнаковка

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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