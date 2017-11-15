Пограничники сообщают об ограничении движения возле Юнаковки Сумской пограничный отряд информирует о частичном ограничении движения транспортных средств в пункт пропуска «Юнаковка».

Сегодня, начиная с 10:30, местные жители н.п. Юнаковка, что в Сумском районе, начали перекрытие автодороги сообщением Сумы - Юнаковка. Таким образом граждане выражают нежелание присоединения н.п. Юнаковка к Хотинский территориальной громаде.

Блокировка осуществляется на пешеходном переходе на расстоянии 11 км до пункта пропуска «Юнаковка».

Пограничники информируют граждан для учета данного обстоятельства при планировании своей поездки в Российскую Федерацию.