Пограничники обнаружили два проблемных грузовика В пункт пропуска «Екатериновка» на въезд в Украину одновременно прибыли два грузовых автомобиля марки «DAF» турецкой регистрации.

При осуществлении идентификации номеров агрегатов грузовиков пограничники установили, что идентификационные номера транспортных средств не соответствуют данным, указанным в регистрационных документах.

Сейчас грузовые автомобили, оба 2009 года выпуска, изъяли установленным порядком и передали компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших проверок и принятия соответствующего правового решения. На водителей-турков составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.