Бывший работник увел у фермера коня На Серединабудщине 44-летний мужчина, считая, что бывший работодатель не в полной мере с ним рассчитался, похитил у последнего коня и вывел из строя технику.

В Серединабудское отделение полиции поступило сообщение 56-летнего местного фермера о том, что из его хозяйства совершена кража лошади, а также выведено из строя определенное количество техники, которая находилась на территории его хозяйства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение суток выяснили, что к исчезновению скота «приложил руку» бывший работник заявителя.

Полисменам 44-летний подозреваемый рассказал, что до недавнего времени работал на фермера, но уволился, потому что, по его мнению, хозяин не оценил его труд должным образом. Мужчина не смог забыть этого, поэтому и решил самостоятельно «рассчитаться» с бывшим работодателем, похитив коня и повредив технику.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.