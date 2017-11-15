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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0841

Бывший работник увел у фермера коня

На Серединабудщине 44-летний мужчина, считая, что бывший работодатель не в полной мере с ним рассчитался, похитил у последнего коня и вывел из строя технику.

В Серединабудское отделение полиции поступило сообщение 56-летнего местного фермера о том, что из его хозяйства совершена кража лошади, а также выведено из строя определенное количество техники, которая находилась на территории его хозяйства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение суток выяснили, что к исчезновению скота «приложил руку» бывший работник заявителя.

Полисменам 44-летний подозреваемый рассказал, что до недавнего времени работал на фермера, но уволился, потому что, по его мнению, хозяин не оценил его труд должным образом. Мужчина не смог забыть этого, поэтому и решил самостоятельно «рассчитаться» с бывшим работодателем, похитив коня и повредив технику.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Середина-Буда

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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