Пьяный сумчанин въехал в забор Четыре админматериала, поврежденный автомобиль и забор: последствия ДТП в Сумах.

Ночью патрульные получили сообщение о ДТП на улице Владимировская. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили автомобиль Audi 100, который допустил наезд на кирпичный забор одного из жилых домов. Водителя на месте ДТП не было.

Через некоторое время он был найден. Мужчина объяснил, что не справился с управлением и въехал в забор. После этого, находясь в шоковом состоянии, он решил успокоить нервы с помощью пива, приобретенного в магазине. По его словам, на момент ДТП он был трезв.

Освидетельствование же зафиксировало у него 0,73 промилле алкоголя. К тому же он не имел страхового полиса на авто.

Стражи порядка составили на него админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП), ст. 126 (управление без соответствующих документов) и ч.4 ст. 130 (употребление алкоголя водителем транспортного средства после ДТП с его участием) КоАП.