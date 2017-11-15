Сумской облсовет не смог ликвидировать региональный ландшафтный парк «Сеймский»

После исчерпания вопросов повестки дня глава Сумского облсовета был вынужден еще раз поставить вопрос о формировании повестки дня. На этот раз проект решения, подготовленный депутатов Андрей Божок, был внесен в повестку дня. Сам инициатор зачитал проект решения.
однако представительница аппарата Сумского облсовета сообщила, что проект решения внесен в повестку дня с нарушением регламента, так как не был рассмотрен в профильных депутатских комиссиях и много других нарушений. Также она сообщила, что решение может быть обжаловано в суде.
Однако депутаты проголосовали – «за» было всего 23.