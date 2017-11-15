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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54192

Сумской облсовет не смог ликвидировать региональный ландшафтный парк «Сеймский»

Депутаты Сумского облсовета под давлением представителей четырех районов, которые приехали на сессию, голосовали за ликвидацию регионального ландшафтного парка «Сеймский».

После исчерпания вопросов повестки дня глава Сумского облсовета был вынужден еще раз поставить вопрос о формировании повестки дня. На этот раз проект решения, подготовленный депутатов Андрей Божок, был внесен в повестку дня. Сам инициатор зачитал проект решения.

однако представительница аппарата Сумского облсовета сообщила, что проект решения внесен в повестку дня с нарушением регламента, так как не был рассмотрен в профильных депутатских комиссиях и много других нарушений. Также она сообщила, что решение может быть обжаловано в суде.

Однако депутаты проголосовали – «за» было всего 23.

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