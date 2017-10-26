Депутаты Сумского облсовета продолжают блокировать создание Сумской городской ОТГ Это стало следствием провала голосования за изменения в перспективный план формирования территорий громад Сумской области в части Сумской ОТГ.

В результате предложенных на текущей сессии изменений в перспективный план в состав Сумской городской ОТГ должны были включены Великочернеччинский, Битицкий и Стецьковский сельские советы Сумского района. Также планировалось расширить границы Садовского сельского ОТГ Сумского района, в состав которой предлагалось включить Голубовский сельский совет Лебединского района, Низовской поселковый и Шпилевский сельский совет Сумского района.

Единственными утвержденными изменениями стал перенос административного центра (и соответственно названия) Вировской сельской ОТГ на Поповскую сельскую ОТГ Конотопского района (административный центр перенесен из села Вировка в село Поповка).

Данное решение депутатов Сумского областного совета несмотря на положительное рассмотрение законопроекта 6466 в стенах Верховной Рады Украины (Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О добровольном объединении территориальных громад» о добровольном присоединении территориальных громад сел, поселков к территориальным громадам городов областного значения; принят в первом чтении 16 ноября 2017 года) делает невозможным создание полноценной объединенной громады вокруг областного центра (на данный момент в Сумской городской ОТГ в соответствии с перспективным планом входит только сам Сумской городской совет вместе с Нижнепищанским сельским советом, который и так является частью Сумского городского совета) и окончания процесса объединения громад в Сумской области, сообщили в Офисе реформ в Сумском региональном отделении П\Ассоциации городов Украины.