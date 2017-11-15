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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26147

В Шостке пенсионерка отдала аферистам более 23 тысяч гривен

Правоохранители Шостки разыскивают мошенников, которые, сыграв на родственных чувствах 86-летней женщины, выманили у пенсионерки 23 500 гривен за не привлечение внука к уголовной ответственности.

Утром на домашний телефон 86-летней жительницы Шостки позвонил неизвестный, который голосом, похожим на голос ее внука, просил о помощи. По словам «родственника», он совершил дорожную аварию и ему срочно нужны деньги. Затем трубку взял другой человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец подтвердил информацию о ДТП и предложил «решить» ситуацию за определенную сумму. Смущенная пенсионерка согласилась помочь родному человеку и собственноручно отдала 23500 гривен посыльному, который буквально за несколько минут приехал к ней домой.

Впоследствии телефонный звонок от «внука» повторился, на этот раз он просил одолжить денег у кого-то из знакомых, мотивируя тем, что этого не достаточно.

Пожилая женщина отказалась брать долг, однако, позвонив знакомой, и уже от нее узнала, что таким образом действуют мошенники. Вместе они обратились за помощью к настоящим полицейским.

Правоохранители делают все возможное, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности. По данному факту уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Проводятся дальнейшие следственные действия.

Чтобы не пополнять список жертв аферистов, полицейские призывают граждан быть взвешенными и осторожными в подобных ситуациях. Не впадайте в панику, проверяйте полученную информацию от неизвестных, которые называются в телефонном разговоре полицейскими, медиками, банковскими работниками и другими представителями государственных служб. Если вас просят перечислить или передать деньги через посыльного, - не спешите выполнять подобные инструкции, и не отдавайте незнакомцам свои деньги. Помните - так действуют исключительно мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка

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