16-летний роменчанин обобрал соседей Роменские полицейские разоблачили несовершеннолетнего жителя города, который обобрал соседский дом.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратился 65-летний житель города. Пенсионер пояснил, что днем он вместе с женой ездил по делам. Вернувшись домой, обнаружил пропажу документов и денег, которые хранились в шкафу, в одной из комнат дома.

Оперативники, которые немедленно отправились на вызов, достаточно быстро «вычислили» злоумышленника - им оказался 16-летний сосед заявителя, который уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Впрочем, парень своей причастности к преступлению не отрицал, и рассказал следователям об обстоятельствах кражи, пояснив при этом и мотивы своего поступка.

Как выяснилось, в тот день юноша случайно увидел, как соседи собирались отправляться куда-то на собственной машине. Рассчитав, что их не будет дома по крайней мере несколько часов, он дождался, пока супруги поедут, а затем через окно проник в их дом. Обыскав чужой дом, нашел тайник с кошельком, банковскими картами и документами, и забрал все найденное с собой.

Впоследствии похищенные 90 гривен, которые были в кошельке, и снятые со счетов 1400 гривен юный злоумышленник потратил на развлечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2,3 ст. 185 (кража) и ч.1 ст. 357 (похищение... документов) Уголовного кодекса Украины. За содеянное парню грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.