В Сумах прошел командный чемпионат области по спортивной акробатике В Сумах на базе КДЮСШ №2 состоялся командный чемпионат области по спортивной акробатике.

В нем принимали участие команды: КДЮСШ №2 (Сумы) - команда №1 и команда №2, команда ДЮСШ (Ахтырка), команда ДЮСК «Юта» (г. Бровары). Всего было 78 участников.

По итогам соревнований, в общем зачете победу одержала команда №1 КДЮСШ №2 Сумы. Почетное второе место заняла команда ДЮСШ г. Ахтырка, а тройку лучших замкнули представители второй команды КДЮСШ №2 Сумы.

Среди женских групп, с программой мастеров спорта, победу одержали сумчанки Козолуп Ангелина, Шевчук Екатерина, Колмогорова Наталья, второе место заняли - Середа Евгения, Фомина Влада, Скрипченко София и третьими были - Порохня Юлия, Вирьовка Анастасия, Задорожная Карина с программой первого разряда, г. Ахтырка.

В категории юношеских разрядов места распределились так:

1 место - Гребенюк Елизавета, Кривцова София, Половинка София, г.Сумы;

2 место - Кривцова Эльвира, Радченко Карина, Плотник Валерия, г. Ахтырка;

3 место между собой поделили представительницы двух команд - Якимова Ада, Пирятинець Анна, Соловей Марина (Ахтырка) и Мартыненко Анна, Чеботарева Елизавета, Чеботарева Александра (Бровары).

Среди женских пар победу одержали Ткаченко Богдана, Николаенко Яна (МС) из Сум, второе место завоевала пара Зенова Елизавета, Ткаченко Даша (КМС) из Ахтырки, и третьим были - Колесник Дарья, Спасенова Полина (1-й разряд) из Ахтырки.