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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58138

«Сумчанка» лидирует в чемпионате Украины по индорхоккею

22-24 ноября в Борисполе проходил первый тур чемпионата Украины по индорхоккею.

Впервые за многие годы тур проходил в Борисполе, да и бориспольский «Колос» давненько не выставлял свою команду на зимние турниры. На этот раз в соревнованиях приняли участие аж 6 команд, четыре из которых сумские.

По итогам трехдневных баталий команды сыграли по кругу по пять матчей. В итоге первое место за МСК «Сумчанка», который победил всех соперников с общим счетом 44-8. На втором месте команда «Динамо-Сумчанка», которая достойно противостояла первой команде, но все же проиграла 3:6. Третьей идет Сборная Полтавы, четвертой – Областная ДЮСШ – КСД (Сумы). Еще одна сумская команда «Динамо» на пятом месте. «Колос» - шестой.

Следующий тур запланирован на декабрь в Сумах.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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