«Сумчанка» лидирует в чемпионате Украины по индорхоккею

Впервые за многие годы тур проходил в Борисполе, да и бориспольский «Колос» давненько не выставлял свою команду на зимние турниры. На этот раз в соревнованиях приняли участие аж 6 команд, четыре из которых сумские.
По итогам трехдневных баталий команды сыграли по кругу по пять матчей. В итоге первое место за МСК «Сумчанка», который победил всех соперников с общим счетом 44-8. На втором месте команда «Динамо-Сумчанка», которая достойно противостояла первой команде, но все же проиграла 3:6. Третьей идет Сборная Полтавы, четвертой – Областная ДЮСШ – КСД (Сумы). Еще одна сумская команда «Динамо» на пятом месте. «Колос» - шестой.
Следующий тур запланирован на декабрь в Сумах.
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