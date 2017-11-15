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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19193

Сумчанина, под колесами авто которого погиб 13-летний велосипедист, будут судить

Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего сумчанина, который обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Трагедия произошла 1 июня текущего года около 17 час. 40 мин. Обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем «УАЗ Патриот», двигался из пгт Писаревка в пгт Краснополье. В районе с. Землянка Краснопольского района пытался обогнать велосипедиста, однако в это время парень начал поворачивать налево, затем оказался под колесами транспортного средства. С места происшествия водитель автомобиля скрылся. От полученных травм 13-летний парень скончался на месте. Найти машину помогли друзья потерпевшего, которые вместе с ним катались на велосипедах. Описанный автомобиль обнаружили в лесу, недалеко от места происшествия.

Досудебным следствием собрано достаточно доказательств того, что водитель нарушил ряд требований Правил дорожного движения Украины, в частности не принял меры к снижению скорости во время объезда препятствия. Сейчас водителю грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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