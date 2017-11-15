Сумчанина, под колесами авто которого погиб 13-летний велосипедист, будут судить Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего сумчанина, который обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Трагедия произошла 1 июня текущего года около 17 час. 40 мин. Обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем «УАЗ Патриот», двигался из пгт Писаревка в пгт Краснополье. В районе с. Землянка Краснопольского района пытался обогнать велосипедиста, однако в это время парень начал поворачивать налево, затем оказался под колесами транспортного средства. С места происшествия водитель автомобиля скрылся. От полученных травм 13-летний парень скончался на месте. Найти машину помогли друзья потерпевшего, которые вместе с ним катались на велосипедах. Описанный автомобиль обнаружили в лесу, недалеко от места происшествия.

Досудебным следствием собрано достаточно доказательств того, что водитель нарушил ряд требований Правил дорожного движения Украины, в частности не принял меры к снижению скорости во время объезда препятствия. Сейчас водителю грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.