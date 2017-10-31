Сумские гандболисты примут днепровских (трансляция) 24-25 ноября в Сумах пройдут игры чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге.

В играх 4-го тура, которые пройдут в манеже СумГУ, встретятся две университетские команды – «СумДУ» и «УДХТУ» (Украинский государственный химико-технологический университет) из Днепра.

После трех туров на счету обеих команд по 4 очка в 4 играх.

Игры начнутся в пятницу в 18.30, в субботу – в 10.30. Вход свободный.