Пограничники задержали россиянку с психотропами

Сегодня ночью охранники границы Сумского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили в личных вещах гражданки России 50 таблеток «фенозепам», содержащих психотропное вещество. Нарушительница, пассажирка автомобиля «Ford Mondeо» российской регистрации, направлялась в Украину через пункт пропуска «Бачевск».
Кроме того, в этом же пункте пропуска правоохранители обнаружили у гражданина Украины 15 таблеток психотропного действия. Мужчина намеревался выехать в соседнюю страну легковым автомобилем «Skoda».
Во всех случаях таблетки изъяты в установленном порядке. Нарушители переданы сотрудникам Нацполиции.
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