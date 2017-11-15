Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:201

Пограничники задержали россиянку с психотропами

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с взаимодействующими органами обнаружили на границе 65 таблеток психотропного действия.

Сегодня ночью охранники границы Сумского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили в личных вещах гражданки России 50 таблеток «фенозепам», содержащих психотропное вещество. Нарушительница, пассажирка автомобиля «Ford Mondeо» российской регистрации, направлялась в Украину через пункт пропуска «Бачевск».

Кроме того, в этом же пункте пропуска правоохранители обнаружили у гражданина Украины 15 таблеток психотропного действия. Мужчина намеревался выехать в соседнюю страну легковым автомобилем «Skoda».

Во всех случаях таблетки изъяты в установленном порядке. Нарушители переданы сотрудникам Нацполиции.

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CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
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«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
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«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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