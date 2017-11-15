Пограничники задержали россиянку с психотропами Сотрудники Госпогранслужбы совместно с взаимодействующими органами обнаружили на границе 65 таблеток психотропного действия.

Сегодня ночью охранники границы Сумского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили в личных вещах гражданки России 50 таблеток «фенозепам», содержащих психотропное вещество. Нарушительница, пассажирка автомобиля «Ford Mondeо» российской регистрации, направлялась в Украину через пункт пропуска «Бачевск».

Кроме того, в этом же пункте пропуска правоохранители обнаружили у гражданина Украины 15 таблеток психотропного действия. Мужчина намеревался выехать в соседнюю страну легковым автомобилем «Skoda».

Во всех случаях таблетки изъяты в установленном порядке. Нарушители переданы сотрудникам Нацполиции.