Сумчанам представили единственный троллейбус, где можно рассчитаться банковской картой

Это совместный проект КП «Электроавтотранс» и ПАО КБ «ПриватБанк».
Директор Сумского филиала ПАО КБ «ПриватБанк» Игорь Чернявский отметил, что карточка, которой будут рассчитываться горожане за проезд, не обязательно должен быть именно ПриватБанка, а процедура оплаты достаточно проста.
«Прежде всего - это очень удобно. Человек касается карточкой и с помощью бесконтактного расчета оплачивает проезд. Можно вставить карточку в терминал, после чего на нем появится смайлик, который фиксирует плату за проезд. Проверить, что вы не «заяц», кондуктор сможет с помощью уже собственного портативного терминала», - рассказал Игорь Чернявский.
Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, отметил, что сейчас функционирует только один терминал, до понедельника ими обустроят еще два троллейбуса, а со следующей недели появится еще один. А дальше - весь электротранспорт.
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