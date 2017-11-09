Сумчанам представили единственный троллейбус, где можно рассчитаться банковской картой В Сумах появился первый троллейбус, оснащенный валидатором, который позволяет пассажирам рассчитываться за проезд с помощью собственного телефона или банковской карты.

Это совместный проект КП «Электроавтотранс» и ПАО КБ «ПриватБанк».

Директор Сумского филиала ПАО КБ «ПриватБанк» Игорь Чернявский отметил, что карточка, которой будут рассчитываться горожане за проезд, не обязательно должен быть именно ПриватБанка, а процедура оплаты достаточно проста.

«Прежде всего - это очень удобно. Человек касается карточкой и с помощью бесконтактного расчета оплачивает проезд. Можно вставить карточку в терминал, после чего на нем появится смайлик, который фиксирует плату за проезд. Проверить, что вы не «заяц», кондуктор сможет с помощью уже собственного портативного терминала», - рассказал Игорь Чернявский.

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, отметил, что сейчас функционирует только один терминал, до понедельника ими обустроят еще два троллейбуса, а со следующей недели появится еще один. А дальше - весь электротранспорт.