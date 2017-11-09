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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4583

Сумчанам представили единственный троллейбус, где можно рассчитаться банковской картой

В Сумах появился первый троллейбус, оснащенный валидатором, который позволяет пассажирам рассчитываться за проезд с помощью собственного телефона или банковской карты.

Это совместный проект КП «Электроавтотранс» и ПАО КБ «ПриватБанк».

Директор Сумского филиала ПАО КБ «ПриватБанк» Игорь Чернявский отметил, что карточка, которой будут рассчитываться горожане за проезд, не обязательно должен быть именно ПриватБанка, а процедура оплаты достаточно проста.

«Прежде всего - это очень удобно. Человек касается карточкой и с помощью бесконтактного расчета оплачивает проезд. Можно вставить карточку в терминал, после чего на нем появится смайлик, который фиксирует плату за проезд. Проверить, что вы не «заяц», кондуктор сможет с помощью уже собственного портативного терминала», - рассказал Игорь Чернявский.

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, отметил, что сейчас функционирует только один терминал, до понедельника ими обустроят еще два троллейбуса, а со следующей недели появится еще один. А дальше - весь электротранспорт.

Экономика КП «Электроавтотранс» Приватбанк Троллейбусы

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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