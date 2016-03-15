От сумчан ждут предложений по формированию бюджета города на 2018 год В Сумах продолжаются электронные консультации и прием предложений по проекту городского бюджета на 2018 год и проект Программы экономического и социального развития г. Сумы на 2018 год и основных направлений развития на 2019 - 2020 годы.

Эта процедура осуществляется исполнительным комитетом в соответствии с порядком проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины.

У сумчан есть время до 7 декабря, чтобы предоставить свои предложения и замечания к вышеуказанным проектам путем заполнения онлайн-форм.

По завершению электронных консультаций состоятся общественные слушания.

Форма для предложений к проекту городского бюджета на 2018 год.

Форма для предложений в Программу экономического и социального развития г. Сумы 2018 год и основных направлений развития на 2019-2020 годы.