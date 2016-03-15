Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5579

От сумчан ждут предложений по формированию бюджета города на 2018 год

В Сумах продолжаются электронные консультации и прием предложений по проекту городского бюджета на 2018 год и проект Программы экономического и социального развития г. Сумы на 2018 год и основных направлений развития на 2019 - 2020 годы.

Эта процедура осуществляется исполнительным комитетом в соответствии с порядком проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины.

У сумчан есть время до 7 декабря, чтобы предоставить свои предложения и замечания к вышеуказанным проектам путем заполнения онлайн-форм.

По завершению электронных консультаций состоятся общественные слушания.

Форма для предложений к проекту городского бюджета на 2018 год.

Форма для предложений в Программу экономического и социального развития г. Сумы 2018 год и основных направлений развития на 2019-2020 годы.

Экономика Горбюджет

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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