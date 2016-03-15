От сумчан ждут предложений по формированию бюджета города на 2018 год

Эта процедура осуществляется исполнительным комитетом в соответствии с порядком проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины.
У сумчан есть время до 7 декабря, чтобы предоставить свои предложения и замечания к вышеуказанным проектам путем заполнения онлайн-форм.
По завершению электронных консультаций состоятся общественные слушания.
Форма для предложений к проекту городского бюджета на 2018 год.
Форма для предложений в Программу экономического и социального развития г. Сумы 2018 год и основных направлений развития на 2019-2020 годы.
Департамент финансов, экономики и инвестиций горсовета объявил конкурс среди банков по размещению в 2017 году временно свободных средств городского бюджета...
14 декабря на сессии Шосткинского городского совета был принят основной финансовый документ на 2017 г....
Сегодня, 27 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за изменения в городской бюджет....
Из свободного остатка городского бюджета депутаты Сумского горсовета выделили более 2 млн грн. для учебных заведений города....
Сумма перевыполнения пропорционально составляет 5,8 млн грн....