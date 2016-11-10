Одиозный начальник УЗЭ Сумщины отчитается перед облсоветом

Как сообщил депутат, к нему обращаются жители г. Сумы с жалобами на незаконные действия руководителя Управления защиты экономики в Сумской области - Николая Сыча, которые заключаются в необоснованном сборе информации на граждан путем направления запросов в государственные, коммунальные и частные предприятия, учреждения, организации для получения информации и незаконного прослушивания личных телефонных разговоров (без наличия на то правовых оснований) для использования данной информации в дальнейшем в своих личных корыстных целях и т.д.
Также он напомнил, что 11 ноября 2016 года информация о назначении Н.Сыча на должность руководителя УЗЭ в Сумской области вызвала широкий резонанс в обществе и привела к акциям протеста, которые освещались средствами массовой информации.
До назначения на должность в г. Сумы Н.Сыч был назначен в г. Запорожье, где сразу поднялась волна возмущения, депутаты писали запросы в Верховную Раду, активисты из местного отделения организации «Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции», представители «Самообороны» и «Правого сектора» также вышли на митинги.
Средства массовой информации называют Сыча «человеком Януковича» и связывают его деятельность в г. Запорожье с незаконным обогащением и организации коррупционных схем.
Учитывая вышеизложенное, он предалгал на следующем пленарном заседании Сумского областного совета заслушать отчет о работе руководителя Управления защиты экономики в Сумской области.
Депутаты поддержали его запрос, а Владимир Токарь пообещал вызвать г-на Сыча «на ковер».
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