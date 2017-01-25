В Сумы прибыл первый автобус большой вместимости

«Сегодня мы получили первый автобус. Завтра будет еще один. А уже на следующей неделе в Сумах будут все четыре автобуса большой вместимости с низким полом, как и было предусмотрено», - сообщил руководитель коммунального предприятия Виталий Однорог.
По его словам, стоимость каждого транспортного средства составляет 3,8 млн гривен.
Салон каждого из них оборудован видеокамерой, подключенной к экрану, который находится в кабине водителя.
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