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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2739

В Сумах переселенцы получат медикаменты от Папы Римского

В Сумах переселенцам из Луганской и Донецкой областей, Автономной Республики Крым предоставили бесплатные медикаменты.

Проект помощи переселенцам бесплатными лекарствами реализуется в рамках акции «Папа для Украины». Отдел здравоохранения совместно с департаментом социальной защиты населения предварительно составили список внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в такой помощи. В перечень попали 60 человек: 43 - сумчане, остальные - жители области. Каждый получил набор медикаментов средней стоимостью 700 - 1000 гривен.

Специальная гуманитарная акция Папы Франциска «Папа для Украины», направленная на помощь всем жителям Украины, пострадавших от военных действий на Востоке или ставших внутренними переселенцами, была основана в 2016 году. Сейчас уже реализуется более 60 различных проектов гуманитарной помощи, которые охватывают различные направления: медицина, продукты питания, средства гигиены и одежда, восстановление поврежденного жилья и помощь в утеплении жилых помещений, которые остались без газа и отопления. В начале сентября 2017 года проект помощи переселенцам бесплатными медикаментами начала и религиозная Миссия «Каритас-Спес-Харьков» Харьковско-Запорожской Епархии.

«Мы не только молимся за вас, но и стараемся помочь. Знаю потребности переселенцев в Сумах, хотя и в Харькове мы также каждый день принимаем в нашем социальном центре очень много людей. Поэтому помогаем, чем можем», - отметил директор «Каритас-Спес-Харьков» Войцех Стасевич.

Как сообщила и. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко, прием заявок на бесплатное получение медикаментов продлится до 8 декабря. Для участия в благотворительном проекте внутренне перемещенным лицам необходимо представить в департамент социальной защиты населения (ул. Харьковская, 35, каб. 132) копию паспорта (для детей копию свидетельства о рождении), копию идентификационного кода, рецепты от врача или выписки из амбулаторной карты, копию справки переселенца, копии дополнительных документов (пенсионное, инвалидное удостоверение, одинокая мать, многодетная семья, прочее).

По информации директора департамента социальной защиты населения Татьяны Масик, в Сумах учтено более 6000 человек этой категории.

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