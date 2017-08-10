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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3610

Сумчане начали выбирать лучшие проекты в рамках общественного бюджета

В Сумах стартовало голосование за проекты общественного (партиципаторного) бюджета.

Об особенностях нынешнего голосования во время брифинга 24 ноября рассказали сопредседатель Координационного совета по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета г. Сумы Наталья Винниченко и секретарь Координационного совета Андрей Моша.

Продлится голосование с 24 ноября до 7 декабря включительно. На него вынесено 51 проект горожан. Это 14 общегородских инициатив на сумму 10,2 млн грн, тогда как в бюджете предусмотрено 3,6 млн грн, и 37 локальных проектов на 14,6 млн грн из предусмотренных 5,4 млн гривен. Для удобства авторов проектов разработаны макеты рекламных материалов, которые помогут им агитировать за свои инициативы.

В голосовании могут принимать участие жители Сум в возрасте от 16 лет, а также граждане, имеющие место регистрации, но учатся, работают или служат в городе (при наличии соответствующей справки). Поддержать можно один локальный и один общегородской проект.

Сделать выбор поможет веб-платформа «Общественный проект» pb.smr.gov.ua, на которой нужно зарегистрироваться с использованием безопасной и современной технологии BankID или по электронной почте и скан паспорта.

Также созданы девять пунктов для бумажного голосования, где сумчане смогут проголосовать, заполнив бланк.

Пункты для голосования расположены в центре и в частном секторе по адресам:

- площадь Независимости, 2 (1-й этаж)

- ул. Харьковская, 35;

- ул. Горького, 21 (ЦНАП)

- ул. Котляревского, 1/1 (библиотечный филиал № 6);

- ул. Чехова, 77 (библиотечный филиал № 5):

- ул. Глинки, 1 (библиотечный филиал № 1);

- с. Песчаное (библиотечный филиал № 12);

- ул. Шишкина, 12 (УВК № 16);

- ул. Ковпака, 57 (школа № 22).

Пункты, расположенные в библиотеках, будут работать по их графиком работы, а остальные - ежедневно, в том числе в субботу и воскресенье, с 11:00 до 19:00.

Для участия в бумажном голосовании необходимо иметь при себе паспорт или справку.

Голосование - личное, за других граждан не допускается.

Данные бумажного голосования будут постепенно вноситься через веб-платформу «Общественный проект».

Победитель будет определяться по общему количеству голосов и объему сметы в соответствии с утвержденным распределения объема общественного бюджета (по локальным и общегородским проектам отдельно).

Напомним, в прошлом году в Сумах действовали 43 пункта для бумажного голосования и поддержать проекты можно было через сайт. Участие в голосовании тогда приняло более 6000 горожан, которые избрали на реализацию 17 проектов.

Более подробную информацию о проектах, правил голосования и т.д. можно получить на веб-портале «Общественный проект», Информационном портале Сумского городского совета и в группе «Сумы. Бюджет неравнодушия» в Facebook.

Общество Общественный бюджет Партиципаторный бюджет

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