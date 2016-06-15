Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44164

Сумчан запрошують на Форум активних громадян

25 листопада у Сумах відбудеться Форум Активних Громадян.

«Ти хочеш змінити наше місто на краще, але не знаєш що робити?

Або ж Ти впевнений, що все робиться не так і знаєш як краще?

Тоді Тобі до нас!» - пишуть організатори.

На активних сумчан чекають:

• цікаві спікери з U-Report Ukraine та Studway;

• корисна тусовочка з сумськими активістами та обмін досвідом, гірким та солодким;

• трохи розмов про #зрада і #перемога в Сумах та чи є майбутнє у нашого міста;

• чай/кава та смаколики.

Чекаємо на всіх-всіх активних громадян та тих, хто прагне ними стати - http://bit.ly/sumy_active_citizens.

Форум відбудеться у розумному хабі (Кузнечна, 2, 2 поверх). Старт о 16.00.

Общество Розумний хаб Форум

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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