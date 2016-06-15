Сумчан запрошують на Форум активних громадян

«Ти хочеш змінити наше місто на краще, але не знаєш що робити?
Або ж Ти впевнений, що все робиться не так і знаєш як краще?
Тоді Тобі до нас!» - пишуть організатори.
На активних сумчан чекають:
• цікаві спікери з U-Report Ukraine та Studway;
• корисна тусовочка з сумськими активістами та обмін досвідом, гірким та солодким;
• трохи розмов про #зрада і #перемога в Сумах та чи є майбутнє у нашого міста;
• чай/кава та смаколики.
Чекаємо на всіх-всіх активних громадян та тих, хто прагне ними стати - http://bit.ly/sumy_active_citizens.
Форум відбудеться у розумному хабі (Кузнечна, 2, 2 поверх). Старт о 16.00.
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