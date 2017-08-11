Сумская теннисистка отличилась в столице

Воспитанница сумской «Теннисной академии» 14-летняя Анна Пархоменко в паре с Евой Прокопенко (Харьков) завоевала «серебро». В одиночном разряде сумчанка дошла до полуфинала.
21-22 ноября на стадионе «Авангард» провели турнир по теннису «Осенний кубок ТА»....
30 сентября – 1 октября прошло закрытие летнего сезона ТА-2017....
2-3 сентября на кортах Теннисной академии прошел Открытый чемпионат Сум по теннису....
В воскресенье в Буче завершился чемпионат Украины по теннису....
7-10 августа в Теннисной академии прошел «Летний кубок ТА 2»....