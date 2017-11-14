Сегодня стартует зимний чемпионат Сумщины по футболу

Медали турнира разыграют шесть команд, сообщает сайт ФФС.
Откроют турнир в 13:30 «Гранум» из Снежков и «СНАУ». В 15:00 на поле выйдут севериновский «Колос» и сумская «Барса U-19».
Матч первого тура между «Барсой U-17» и «Спартаком-Сумбуд» будет сыгран позднее.
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