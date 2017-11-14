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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:554

Сегодня стартует зимний чемпионат Сумщины по футболу

25 ноября на поле ФЦ «Барса» стартует Зимний чемпионат Сумской области по футболу.

Медали турнира разыграют шесть команд, сообщает сайт ФФС.

Откроют турнир в 13:30 «Гранум» из Снежков и «СНАУ». В 15:00 на поле выйдут севериновский «Колос» и сумская «Барса U-19».

Матч первого тура между «Барсой U-17» и «Спартаком-Сумбуд» будет сыгран позднее.

Спорт Зимний чемпионат области Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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