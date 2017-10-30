Иван Редкач выйдет на ринг 15 декабря Шосткинец Иван Редкач будет боксировать в андекарде поединка бывшего чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джесси Варгаса (27-2, 10 КО) и мексиканца Аарона Эрреры (33-7-1, 22 КО).

Бой состоится в Pioneer Event Center в калифорнийском Ланкастере. В рамках этого вечера бокса выступит уроженец Шостки Иван Редкач (20-1-3, 16 КО), который встретится с Джоном Молиной-младшим (29-7-0, 23 КО).

Напомним, в октябре Иван должен был боксировать против американца Рейнелла Уильямса (12-0, 6 КО), однако бой был отменен.