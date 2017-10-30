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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14191

Иван Редкач выйдет на ринг 15 декабря

Шосткинец Иван Редкач будет боксировать в андекарде поединка бывшего чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джесси Варгаса (27-2, 10 КО) и мексиканца Аарона Эрреры (33-7-1, 22 КО).

Бой состоится в Pioneer Event Center в калифорнийском Ланкастере. В рамках этого вечера бокса выступит уроженец Шостки Иван Редкач (20-1-3, 16 КО), который встретится с Джоном Молиной-младшим (29-7-0, 23 КО).

Напомним, в октябре Иван должен был боксировать против американца Рейнелла Уильямса (12-0, 6 КО), однако бой был отменен.

Спорт Бокс Иван Редкач

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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