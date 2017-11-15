В Белополье столкнулись ВАЗ и ГАЗель Сегодня 25 ноября в Белополье произошло ДТП.

В результате столкновения на скользкой дороге грузовая ГАЗель съехала в кювет и перевернулась. На месте работают полицейские.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение на 102 поступило в 9.27. По предварительным данным, ВАЗ-2106 пошел на обгон и зацепил ГАЗель. Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.