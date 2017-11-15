В Белополье столкнулись ВАЗ и ГАЗель

В результате столкновения на скользкой дороге грузовая ГАЗель съехала в кювет и перевернулась. На месте работают полицейские.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение на 102 поступило в 9.27. По предварительным данным, ВАЗ-2106 пошел на обгон и зацепил ГАЗель. Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.
Сегодня, 25 ноября, около полудня на Сумщине произошло очередное ДТП....
Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего сумчанина, который обвиняется в нарушении правил безопасности...
Четыре админматериала, поврежденный автомобиль и забор: последствия ДТП в Сумах....
Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали четверо взрослых и ребенок....
Оксана Берченко тяжело переживает смерть мужа и сестры. По словам ее отца, девушка по ночам лежит, уставившись в потолок....