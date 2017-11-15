Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49230

В Белополье столкнулись ВАЗ и ГАЗель

Сегодня 25 ноября в Белополье произошло ДТП.

Владимир Дворниченко

В результате столкновения на скользкой дороге грузовая ГАЗель съехала в кювет и перевернулась. На месте работают полицейские. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области,  сообщение на 102 поступило в 9.27. По предварительным данным,  ВАЗ-2106 пошел на обгон и зацепил ГАЗель. Автомобили получили механические повреждения.  Пострадавших нет. 

Право Дтп

По тематике

Под Сумами столкнулись два внедорожника
Сегодня 15:09

Под Сумами столкнулись два внедорожника

Сегодня, 25 ноября, около полудня на Сумщине произошло очередное ДТП....

Вчера 15:19

Сумчанина, под колесами авто которого погиб 13-летний велосипедист, будут судить

Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего сумчанина, который обвиняется в нарушении правил безопасности...

Пьяный сумчанин въехал в забор
Вчера 12:38

Пьяный сумчанин въехал в забор

Четыре админматериала, поврежденный автомобиль и забор: последствия ДТП в Сумах....

В Ромнах произошла авария с 5 пострадавшими (фото)
23.11.2017 10:21

В Ромнах произошла авария с 5 пострадавшими (фото)

Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали четверо взрослых и ребенок....

ДТП в Харькове. Вдова сумчанина тяжело переживает смерть мужа и сестры
21.11.2017 16:32

ДТП в Харькове. Вдова сумчанина тяжело переживает смерть мужа и сестры

Оксана Берченко тяжело переживает смерть мужа и сестры. По словам ее отца, девушка по ночам лежит, уставившись в потолок....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.