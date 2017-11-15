Под Сумами столкнулись два внедорожника Сегодня, 25 ноября, около полудня на Сумщине произошло очередное ДТП.

На трассе за селом Стецьковка Сумского района на скользкой дороге «лоб в лоб» столкнулись «Нива» и «Toyota Land Cruiser», сообщает СТС.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, в результате ДТП пострадала пассажирка «Тойоты» и водитель «Нивы». Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Причины аварии выясняет следственно-оперативная группа. На месте работали медики и спасатели.