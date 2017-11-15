Под Сумами столкнулись два внедорожника

На трассе за селом Стецьковка Сумского района на скользкой дороге «лоб в лоб» столкнулись «Нива» и «Toyota Land Cruiser», сообщает СТС.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, в результате ДТП пострадала пассажирка «Тойоты» и водитель «Нивы». Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Причины аварии выясняет следственно-оперативная группа. На месте работали медики и спасатели.
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