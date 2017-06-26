В сквере «Счастья» высадили розы и деревья Утром 25 ноября в сквере возле «МакДональдса» высадили деревья и цветы.

Как рассказал директор КП «Архитектура. Строительство. Контроль »Владимир Никоненко, идея озеленения принадлежит подрядчику, который выполнял в сквере работы по благоустройству. Он взял на себя приобретение растений и работы по высадке.

По территории сквера разместили кустовые сакуры (20 растений), у скамеек для образования тени - катальпы (13 деревьев), а на клумбах - розы пяти цветов (100 кустов), сообщает сайт мэрии.