В сквере «Счастья» высадили розы и деревья

Как рассказал директор КП «Архитектура. Строительство. Контроль »Владимир Никоненко, идея озеленения принадлежит подрядчику, который выполнял в сквере работы по благоустройству. Он взял на себя приобретение растений и работы по высадке.
По территории сквера разместили кустовые сакуры (20 растений), у скамеек для образования тени - катальпы (13 деревьев), а на клумбах - розы пяти цветов (100 кустов), сообщает сайт мэрии.
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