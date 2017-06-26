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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1754

В сквере «Счастья» высадили розы и деревья

Утром 25 ноября в сквере возле «МакДональдса» высадили деревья и цветы.

Как рассказал директор КП «Архитектура. Строительство. Контроль »Владимир Никоненко, идея озеленения принадлежит подрядчику, который выполнял в сквере работы по благоустройству. Он взял на себя приобретение растений и работы по высадке.

По территории сквера разместили кустовые сакуры (20 растений), у скамеек для образования тени - катальпы (13 деревьев), а на клумбах - розы пяти цветов (100 кустов), сообщает сайт мэрии.

Общество Сквер Счастья

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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