В Конотопе памятник жертвам Голодомора облили неизвестным веществом (видео)

Инцидент произошел ночью. Памятник, по словам начальника УЖКХ, облили веществом, похожим на машинное масло, пишет Голос Конотопа.
- Вот так в Конотопе некоторые жители-сепаратисты почтили память погибших, - резюмировал Вадим Фещенко.
Напомним, сегодня возле памятника, посвященному жертвам Голодоморов, в 15.30 состоится митинг-реквием.
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