В Конотопе памятник жертвам Голодомора облили неизвестным веществом (видео) Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Конотопского горсовета Вадим Фещенко.

Инцидент произошел ночью. Памятник, по словам начальника УЖКХ, облили веществом, похожим на машинное масло, пишет Голос Конотопа. - Вот так в Конотопе некоторые жители-сепаратисты почтили память погибших, - резюмировал Вадим Фещенко. Напомним, сегодня возле памятника, посвященному жертвам Голодоморов, в 15.30 состоится митинг-реквием.