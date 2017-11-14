«СумДУ» проиграл «УДХТУ»

В манеже СумГУ сумские «студенты» принимали днепровскую команду «УДХТУ». К сожалению, обе встречи выиграли гости – 22:27 и 22:26.
В других матчах тура «Динамо-Полтава» дважды проиграли «Одессе» 25:39 и 21:35.
После 4 туров на счету «СумДУ» 4 очка в 6 матчах и 4-ое и 5-ти место в турнирной таблице.
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