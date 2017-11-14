«СумДУ» проиграл «УДХТУ» 24-25 ноября, прошли матчи 4-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге.

В манеже СумГУ сумские «студенты» принимали днепровскую команду «УДХТУ». К сожалению, обе встречи выиграли гости – 22:27 и 22:26.

В других матчах тура «Динамо-Полтава» дважды проиграли «Одессе» 25:39 и 21:35.

После 4 туров на счету «СумДУ» 4 очка в 6 матчах и 4-ое и 5-ти место в турнирной таблице.